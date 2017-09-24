У Львові поліцейські затримали зухвалу крадійку-гастролерку

У Львові поліцейські затримали зухвалу крадійку-гастролерку

14:00 24.09.2017
У Львові поліцейські затримали зухвалу крадійку-гастролерку

У Галицький відділ поліції з заявою про крадіжку звернулась 57-річна львів’янка.

Жінка повідомила, що близько 14:00 на площі Кропивницького у Львові у неї із сумки було викрадено гаманець, у якому були гроші у сумі сто гривень, документи та особисті речі.

Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетна 22-річна мешканка Закарпаття. Речові докази поліцейські у неї вилучили. Наразі жінку перевіряють на причетність до скоєння інших правопорушень, вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України.

Проводяться слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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