На Донеччині повідомлено про підозру кривднику літньої жінки

Літня жінка стала жертвою зловмисника на власному подвір’ї. 33-річний чоловік вихопив у пенсіонерки із рук гаманець та ще й штовхнув її так, що бідолашна старенька впала та отримала чисельні забої і перелам стегна.

Правопорушник оперативно був затриманий поліцейськими, йому тепер загрожує тюремне ув’язнення.

До чергової частини Покровського відділу поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що на подвір’ї її сусідки сталася сутичка, під час якої постраждала пенсіонерка.

Приїхавши на місце події, правоохоронці з’ясували, що вранці 81-річна жінка поверталася додому з аптеки та побачила, як на її подвір’ї сваряться син та його знайомий. Пенсіонерка, хотіла владнати конфлікт. Але гість, замість того щоб прислухатись до порад літньої жінки, вихопив у неї з рук гаманець та штовхнув її. Бабуся не втрималася на ногах і впала, внаслідок чого отримала перелам стегна. А зловмисник із «наживою» у 170 гривень втік.

Правопорушнику повідомлено про підозру про скоєння злочину передбаченого ч.1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 4-х років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області