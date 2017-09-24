Нахабного вуличного грабіжника оперативно затримали харківські патрульні

31-річний харківянин серед білого дня напав на перехожого та силою відібрав три мобільні телефони.

До Індустріального відділу поліції звернувся 37-річний мешканець району. Чоловік повідомив, що на проспекті Індустріальному до нього підбіг незнайомець, завдав тілесні ушкодження та силою відібрав три мобільні телефони.

Сума завданого матеріального збитку склала 1500 гривень.

Поліцейські встановили прикмети зловмисника, опитали всіх можливих свідків події. На пошуки зловмисника були орієнтовані сусідні відділи та поліція метрополітену.

Оперативне реагування та пошуки дали свої результати. Через декілька годин працівники сектору кримінальної превенції Індустріального відділу поліції разом з патрульними затримали нападника. Ним виявився 31-річний місцевий мешканець.

Речові докази вилучені. Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 6 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області