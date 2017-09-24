На Львівщині автомобіль збив та серйозно травмував велосипедиста

На Львівщині автомобіль збив та серйозно травмував велосипедиста

12:00 24.09.2017
На Львівщині автомобіль збив та серйозно травмував велосипедиста

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 00:30 на перехресті вулиць Сахарова та Княгині Ольги у Львові.

Як встановили поліцейські, водій автомобіля «Рено Трафік», 40-річний львів’янин, скоїв наїзд на велосипедиста, 20-річного мешканця Львова.

Внаслідок автопригоди велосипедиста госпіталізовано з діагнозом: «забійна рана тім’яної ділянки, забій крила тазу зліва, забій м’яких тканин правого гомілкового суглоба, забійна рана третього пальця лівої кисті з пошкодженням сухожилки».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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