На Львівщині автомобіль збив та серйозно травмував велосипедиста
На Львівщині автомобіль збив та серйозно травмував велосипедиста
Дорожньо-транспортна пригода сталась о 00:30 на перехресті вулиць Сахарова та Княгині Ольги у Львові.
Як встановили поліцейські, водій автомобіля «Рено Трафік», 40-річний львів’янин, скоїв наїзд на велосипедиста, 20-річного мешканця Львова.
Внаслідок автопригоди велосипедиста госпіталізовано з діагнозом: «забійна рана тім’яної ділянки, забій крила тазу зліва, забій м’яких тканин правого гомілкового суглоба, забійна рана третього пальця лівої кисті з пошкодженням сухожилки».
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області