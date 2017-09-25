На Харківщині чоловік під час сварки дістав вогнепальне поранення

Поліцейські з'ясовують причини конфлікту між двома чоловіками у Харківському районі.

Напередодні, о 01:35, до Липецького відділення поліції надійшло повідомлення про те, що до харківської лікарні з селища Фрунзе доставлено 52-річного чоловіка з вогнепальним пораненням передпліччя.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Зі слів потерпілого, біля магазину, розташованого в селищі Слобідське, між ним та 41-річним чоловіком стався конфлікт.

Під час якого 41-річний чоловік застосував пневматичну зброю.

Стан здоров'я чоловіка лікарі оцінюють як задовільний.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області