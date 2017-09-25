Причини самогубства дев’ятирічної дитини встановлює поліція Миколаївщини

Минулих вихідних, о 15:18, до Новоодеського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл Новоодеського району малолітня дитина покінчила життя самогубством.

Як зясувалось, мати, пораючись по господарству, попросила свого 9-річного сина, аби той їй допоміг та поприбирав у своїй кімнаті, однак хлопчик відповів відмовою та пішов далі гратися.

Через деякий час до кімнати, в якій знаходився хлопчик, зайшов його 8-річний брат та побачив, що той стоїть на колінах з канатом на шиї, який прив`язаний до «шведської стіни».

Про побачене молодший син повідомив матері, яка одразу перерізала канат та



Тіло померлого хлопчика направлено на судово-медичну експертизу.

Правоохоронці з’ясовуються обставини, за яких сталася подія.

За словами сусідів, родина є благополучною, виховувала двох дітей.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області