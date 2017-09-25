У Києві молода жінка побила та порізала ножицями сусідку
У Києві молода жінка побила та порізала ножицями сусідку
У чергову частину надійшло повідомлення від лікарів про госпіталізацію жінки із численними колото-різаними ранами та закритою черепно-мозковою травмою.
На місце прибула слідчо-оперативна група.
28-річна зловмисниця не приховувала мотивів свого вчинку та розповіла правоохоронцям про конфлікт із потерпілою. Жінці не сподобалася поведінка сусідки по квартирі і під час словесного конфлікту вона почала бити її по голові, а потім наносити удари ножицями.
Очевидці викликали «швидку». Потерпілу госпіталізували у тяжкому стані до лікарні. Поліція вилучила ножиці та пляшку зі слідами крові. Речі відправлені на експертизу.
Зловмисниці оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.
За матеріалами ВК ГУНП у Києві