У Києві молода жінка побила та порізала ножицями сусідку

У чергову частину надійшло повідомлення від лікарів про госпіталізацію жінки із численними колото-різаними ранами та закритою черепно-мозковою травмою.

На місце прибула слідчо-оперативна група.

28-річна зловмисниця не приховувала мотивів свого вчинку та розповіла правоохоронцям про конфлікт із потерпілою. Жінці не сподобалася поведінка сусідки по квартирі і під час словесного конфлікту вона почала бити її по голові, а потім наносити удари ножицями.

Очевидці викликали «швидку». Потерпілу госпіталізували у тяжкому стані до лікарні. Поліція вилучила ножиці та пляшку зі слідами крові. Речі відправлені на експертизу.

Зловмисниці оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві