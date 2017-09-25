У Львові дві жінки трагічно загинули під колесами сміттєвозу

Дорожньо-транспортна пригода сталась напередодні, близько 13:00 на вулиці Полуботка у Львові.

Як встановили поліцейські, водій сміттєвоза «MAN» скоїв наїзд на двох львів’янок, матір і доньку віком 79 та 53 роки.

Внаслідок наїзду жінки отримали травми несумісні з життям.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області