На Херсонщині під час ДТП жахливо загинуло подружжя та поранено дитину

В Олешківському районі в дорожньо-транспортну пригоду потрапила родина з одного із населених пунктів району.

В результаті ДТП подружжя загинуло. Їх 13-річня донька госпіталізована в районну лікарню.

У чергову частину Олешківського відділення поліції надійшло повідомлення, що на перетині автодоріг Херсон – Джанкой та Одеса – Мелітополь сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими. На місце пригоди виїхали працівники слідчого управління обласного главку поліції та слідчо-оперативна група і керівництво районного відділення поліції.



За попередніми даними поліцейські встановили, що 41-річний мешканець м. Дніпро, керуючи вантажним автомобілем «Рено» не виконав вимог дорожнього знаку «Поступитися дорогою», в результаті чого здійснив зіткнення з автомобілем «ВАЗ-2109», який рухався по головній дорозі. Внаслідок ДТП водій автомобіля ВАЗ та його дружина загинули на місці пригоди. Їх 13-річна донька з тілесними ушкодженнями госпіталізована до Олешківської районної лікарні.



За даним фактом слідчим управлінням обласного главку поліції відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини пригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

