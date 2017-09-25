На Закарпатті затримано ініціатора стрілянини під час бійки у кафетерії

Правоохоронці розслідують інцидент, що у с. Богдан на Рахівщині.

Як з‘ясували слідчі, у місцевому кафетерії двоє мешканців села Видричка спровокували конфліктну ситуацію з двома відвідувачами та власником кафетерію.

У ході перепалки 24-річний мешканець Видрички, застосував незареєстровану вогнепальну зброю, а його 25-річний односелець вчинив бійку.

У результаті – троє потерпілих отримали політравми різного ступеню та кульові поранення. Після огляду медиками від допомоги відмовилися.

Подальшому розвитку конфлікту завадили місцеві жителі, котрі стали на захист відвідувачів, а також викликали поліцію.

За даним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство).

Фігурантам уже повідомили про підозру. Одного з них – який стріляв у потерпілих – затримано у порядку статті 208 КУпАП та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Щодо його напарника запобіжний захід оберуть, щойно випишуть з лікарні.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області