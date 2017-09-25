На Донеччині пішохода збив один автомобіль та переїхав інший

Правоохоронці встановлюють особу потерпілого, а також марку та власника автомобіля, який був одним з учасників ДТП і втік з місця події.

23 вересня о 20:40 до чергової частини Слов'янського відділу поліції надійшло повідомлення про наїзд на пішохода на вулиці Криворізькій. На місці події перебував труп чоловіка (вік близько 40-45 років), а також автомобіль «Хюндай Акцент» зі слідами механічних пошкоджень.



Водієм транспортного засобу виявився житель Слов'янська 1974 року народження. Він повідомив правоохоронцям, що при русі у бік Краматорська збив чоловіка, який переходив дорогу. За його словами, після удару потерпілий впав на землю, де його переїхав другий автомобіль невідомої марки, що рухався у тому ж напрямку.



На місці дорожньо-транспортної пригоди співробітниками поліції був виявлений шматок пластика синього кольору - імовірно, фрагмент бампера автомобіля.



На території Слов'янська та Краматорська введений план «Перехоплення», ведуться пошуки другого учасника ДТП.



За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України, «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Проводиться перевірка всіх обставин події.



Поліція звертається до всіх, хто має будь-яку інформацію про дану подію - повідомити за телефоном «102» або на «гарячу лінію» ГУНП Донецької області: 0-800-505-102.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

