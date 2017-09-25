На Львівщині нелюдів судитимуть за кривавий напад на пенсіонерів

На Львівщині нелюдів судитимуть за кривавий напад на пенсіонерів

12:20 25.09.2017
На Львівщині нелюдів судитимуть за кривавий напад на пенсіонерів

За процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно трьох осіб, які вчинили розбійний напад на людей похилого віку.

Нагадаємо, що у травні цього року, вказані особи проникли у житло пенсіонерів з метою заволодіння грошовими коштами. Жінці, яка почала чинити опір, зловмисники нанесли тяжкі тілесні ушкодження металевим прутом. Викравши незначну суму коштів, розбійники були змушені тікати, оскільки сусідка потерпілої почула крики і здійняла галас.

Внаслідок пригоди, потерпіла пенсіонерка потрапила до лікарні. Медики діагностували відкриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку і перелом тім’яної кістки черепа. Жінка перебувала у нейрохірургічному відділені лікарні 21 день.

Дії правопорушників кваліфіковано за ч.4 ст.187 КК України (розбій).

Червоноградським міським судом, трьом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

За вчинене зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області

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