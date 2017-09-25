На Львівщині нелюдів судитимуть за кривавий напад на пенсіонерів
На Львівщині нелюдів судитимуть за кривавий напад на пенсіонерів
За процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно трьох осіб, які вчинили розбійний напад на людей похилого віку.
Нагадаємо, що у травні цього року, вказані особи проникли у житло пенсіонерів з метою заволодіння грошовими коштами. Жінці, яка почала чинити опір, зловмисники нанесли тяжкі тілесні ушкодження металевим прутом. Викравши незначну суму коштів, розбійники були змушені тікати, оскільки сусідка потерпілої почула крики і здійняла галас.
Внаслідок пригоди, потерпіла пенсіонерка потрапила до лікарні. Медики діагностували відкриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку і перелом тім’яної кістки черепа. Жінка перебувала у нейрохірургічному відділені лікарні 21 день.
Дії правопорушників кваліфіковано за ч.4 ст.187 КК України (розбій).
Червоноградським міським судом, трьом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.
За вчинене зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області