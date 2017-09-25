У Миргороді чоловік напав на кількох жінок з метою зґвалтування

У Миргороді у вечірній час були скоєні кілька нападів на жінок з посяганням на їх статеву недоторканість. Одна з потерпілих – малолітня дівчина, якій, на щастя, вдалося втекти від нападника.

Як повідомила заступник начальника управління прокуратури Полтавської області Наталія Лець, за результатами комплексу вжитих розшукових та слідчих заходів вже наступного дня підозрюваного вдалося затримати. Ним виявився 54-річний мешканець Харківщини, який прибув до Миргорода для зустрічі із жінкою, з якою познайомився через Інтернет-мережу. Невдалу спробу знайомства він вирішив «втопити» у алкоголі, але й цього виявилося замало…

Наразі чоловік повідомлений про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 152 (незакінчений замах на зґвалтування малолітньої) та ч. 2 ст. 152 (зґвалтування, вчинене повторно) КК України.

Прокуратура наполягатиме на обранні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області