На Харківщині пасажирський потяг на смерть збив жінку

На Харківщині пасажирський потяг на смерть збив жінку

13:20 25.09.2017
На Харківщині пасажирський потяг на смерть збив жінку

Подія сталася напередодні, о 19:35. Поліцейськими встановлена особа загиблої. Нею виявилася 59-річна мешканка селища Хорошево.

До чергової частини Харківського відділу поліції надійшло повідомлення від оператора 102 про те, що на залізничній станції «Жихар» пасажирський потяг сполученням «Харків–Костянтинівка» збив жінку.

За вказаною адресою виїжджала слідчо-оперативна група та експерти- криміналісти, проведено огляд місця події.

Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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