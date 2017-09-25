У Києві під час конфлікту один чоловік вдарив іншого цеглиною по голові

До Печерського управління поліції від лікаря надійшло повідомлення про госпіталізацію 25-річного жителя Вінницької області, який на робочому місці отримав травму голови.

На виклик виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що потерпілий працював на будівництві, що на вулиці Великій Васильківській. Під час роботи між ним і колегою виникла сварка, у результаті якої хлопець схопив цеглу і вдарив його по голові.



Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до восьми років позбавлення волі.



23-річний житель Сумської області відразу зізнався у скоєному і розкаявся. Слідчі оголосили йому підозру у вчиненні злочину. Судом підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.