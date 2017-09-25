На Вінниччині ущент згоріла літня кухня, а разом з нею двоє людей

О 06:51 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Рахни-Лісові Шаргородського району горить літня кухня.

На виклик одразу прибули дві місцеві пожежні команди с. Рахни-Лісові та с.Джурин.

На момент прибуття рятувальників вогнем було охоплено приміщення літньої кухні на площі 24 кв.м

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох загиблих, ними виявились 60-річний власник домоволодіння та його 52-річна співмешканка.

О 7:00 пожежу було локалізовано, а о 7:15 ліквідовано.

Ймовірна причина пожежі - необережність під час паління.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Вінницькій області