На Вінниччині ущент згоріла літня кухня, а разом з нею двоє людей
На Вінниччині ущент згоріла літня кухня, а разом з нею двоє людей
О 06:51 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Рахни-Лісові Шаргородського району горить літня кухня.
На виклик одразу прибули дві місцеві пожежні команди с. Рахни-Лісові та с.Джурин.
На момент прибуття рятувальників вогнем було охоплено приміщення літньої кухні на площі 24 кв.м
Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох загиблих, ними виявились 60-річний власник домоволодіння та його 52-річна співмешканка.
О 7:00 пожежу було локалізовано, а о 7:15 ліквідовано.
Ймовірна причина пожежі - необережність під час паління.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Вінницькій області