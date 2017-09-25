На Полтавщині під час ДТП розбився легковик та загинули люди

На Полтавщині під час ДТП розбився легковик та загинули люди

14:20 25.09.2017
На Полтавщині під час ДТП розбився легковик та загинули люди

О 06:42 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі Київ-Харків в Решетилівському районі.

Бійці ДСНС, які прибули на виклик, встановили, що внаслідок наїзду автомобіля «Деу-Ланос» на огородження, водій та пасажир автомобіля загинули на місці пригоди.

Було проведено деблокування автомобіля з обгородження та деблокування загиблих за допомогою гідроножиць та рятувального обладнання.

В ліквідації наслідків ДТП брали учать 5 чоловіків особового складу 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини та 1 одиниця техніки. 

За матеріалами прес-служби ДСНС у Полтавській області

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