На Харківщині під час пожежі трагічно загинула літня людина

О 13:54 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватному будинку на вул. Адміністративній, 19, у м. Зміїв.

До місця пожежі негайно прибув районний пожежно-рятувальний підрозділ ДСНС на автоцистерні у складі 5 рятувальників. На час прибуття чергового караулу 58-ї Державної частини ДСНС було встановлено, що у приватному будинку горять горючі конструктивні елементи стін, перекриття та даху, а також домашні речі всередині.

Площа пожежі склала 200 кв.м. Під час проведення розвідки біля вхідних дверей було знайдено обгоріле тіло господаря оселі, 1948 року народження, без ознак життя.

О 14:09 пожежу локалізовано. До 19:30 рятувальники проводили заходи щодо розбирання обгорілих уламків конструкцій будинку та проливання окремих осередків горіння.

За попередніми даними причиною виникнення пожежі могло стати необережне поводження з вогнем.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Харківській області