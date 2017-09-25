Поліція Львівщини шукає свідків ДТП, під час якої постраждала літня жінка

У Старосамбірському районі водій травмував жінку-пішохода, після чого втік з місця події

Дорожньо-транспортна пригода сталась 24 вересня близько 22:25 в селі Стрілки, Старосамбірського району.

Невідомий водій невстановленого автомобіля скоїв наїзд на пішохода, 38-річну мешканку Старосамбірського району, після чого втік з місця події.

Внаслідок автопригоди жінку госпіталізовано в хірургічне відділення з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, множинні садна обличчя, забій грудної клітки, забій лівого плечового суглобу, посттравматична гематома лівого стегна».

Поліцейські встановлюють особу водія та його місцезнаходження, з’ясовують обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Якщо Ви стали свідком цієї автопригоди, або володієте інформацією щодо особи водія-втікача, прохання звернутися в найближчий відділ поліції чи зателефонувати на оперативну лінію 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області