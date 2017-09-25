На Львівщині молодий водій вкрай невдало покатав дівчат, всі 4-ро у лікарні
На Львівщині молодий водій вкрай невдало покатав дівчат, всі 4-ро у лікарні
Внаслідок ДТП чотирьох осіб госпіталізовано в травматологічне відділення.
Дорожньо-транспортна пригода сталась на вулиці Головній в селі Задвір’я, Буського району.
Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «ВАЗ 2101», 23-річний мешканець Буського району, не обравши безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, з’їхав в кювет, де скоїв зіткнення з деревом.
Внаслідок автопригоди із тілесними ушкодженнями в травматологічне відділення госпіталізовано водія автомобіля та трьох пасажирок – мешканок Буського району віком 18, 17 та 16 років.
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівськіій області