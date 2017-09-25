На Харківщині під час земляних робіт знайдено останки тіла людини

До Холодногірського відділу поліції надійшло повідомлення про виявлення кісток людини на подвір'ї будинку.

Виїздом слідчо-оперативної групи Холодногірського ВП було встановлено, що під час проведення земельно-будівельних робіт власником будинку в ґрунті на глибині біля одного метру були знайдені кістки.

Експертом попередньо встановлено, що останки належать чоловіку. Приблизний строк давності - 3-5 років. Виявлене направлено на дослідження.



Слідчим Холодногірського ВП відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.



Слідчі дії тривають.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

