На Харківщині під час земляних робіт знайдено останки тіла людини

На Харківщині під час земляних робіт знайдено останки тіла людини

17:30 25.09.2017
На Харківщині під час земляних робіт знайдено останки тіла людини

До Холодногірського відділу поліції надійшло повідомлення про виявлення кісток людини на подвір'ї будинку.

Виїздом слідчо-оперативної групи Холодногірського ВП було встановлено, що під час проведення земельно-будівельних робіт власником будинку в ґрунті на глибині біля одного метру були знайдені кістки.

Експертом попередньо встановлено, що останки належать чоловіку. Приблизний строк давності - 3-5 років. Виявлене направлено на дослідження.

Слідчим Холодногірського ВП відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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