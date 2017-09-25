На Харківщині під час земляних робіт знайдено останки тіла людини
На Харківщині під час земляних робіт знайдено останки тіла людини
До Холодногірського відділу поліції надійшло повідомлення про виявлення кісток людини на подвір'ї будинку.
Виїздом слідчо-оперативної групи Холодногірського ВП було встановлено, що під час проведення земельно-будівельних робіт власником будинку в ґрунті на глибині біля одного метру були знайдені кістки.
Експертом попередньо встановлено, що останки належать чоловіку. Приблизний строк давності - 3-5 років. Виявлене направлено на дослідження.
Слідчим Холодногірського ВП відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.
Слідчі дії тривають.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області