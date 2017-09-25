На Донеччині двох бандитів судитимуть за озброєний напад та масштабне пограбування

Краматорською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт за ч. 4 ст. 187 (розбій, спрямований на заволодіння майном в особливо великих розмірах або вчинений організованою групою) КК України.

Мова йде про події 2014 року, коли місто Краматорськ було захоплене бойовиками терористичної організації «ДНР».

У ході досудового розслідування встановлено, що опівночі 17 травня група людей (загальною кількістю понад 20 осіб), озброєних вогнепальною зброєю, у камуфльованому одязі та масках приїхала до залізничної станції «Краматорськ» ДП «Донецька залізниця» та вчинила розбійний напад на маневрового диспетчера. Отримавши перелом ребер і тупу травму грудної клітини, чоловік був змушений виконати наказ нападників про переміщення з території місцевого підприємства до станції п’яти вагонів із феромарганцем.

Далі бойовики, погрожуючи чотирьом охоронцям вказаного майна застосуванням зброї, відібрали у них мобільні телефони і закрили у вагоні для працівників охорони, після чого перевантажили з вагонів до своїх автомобілів 30,5 т феромарганцю, який вивезли у невідомому напрямку. Матеріальна шкода, спричинена підприємству діями зухвалих злочинців, склала близько півмільйона гривень.

Одного з нападників правоохоронцям вдалося затримати у 2015 році, другого – у 2017-му. Розшук інших учасників злочинної групи триває. Особи чотирьох з них встановлено та їм заочно повідомлено про підозру.

На даний час розслідування завершено. Обвинуваченим загрожує від восьми до п'ятнадцяти років за ґратами з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області