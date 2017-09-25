На Донеччині двох бандитів судитимуть за озброєний напад та масштабне пограбування
На Донеччині двох бандитів судитимуть за озброєний напад та масштабне пограбування
Краматорською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт за ч. 4 ст. 187 (розбій, спрямований на заволодіння майном в особливо великих розмірах або вчинений організованою групою) КК України.
Мова йде про події 2014 року, коли місто Краматорськ було захоплене бойовиками терористичної організації «ДНР».
У ході досудового розслідування встановлено, що опівночі 17 травня група людей (загальною кількістю понад 20 осіб), озброєних вогнепальною зброєю, у камуфльованому одязі та масках приїхала до залізничної станції «Краматорськ» ДП «Донецька залізниця» та вчинила розбійний напад на маневрового диспетчера. Отримавши перелом ребер і тупу травму грудної клітини, чоловік був змушений виконати наказ нападників про переміщення з території місцевого підприємства до станції п’яти вагонів із феромарганцем.
Далі бойовики, погрожуючи чотирьом охоронцям вказаного майна застосуванням зброї, відібрали у них мобільні телефони і закрили у вагоні для працівників охорони, після чого перевантажили з вагонів до своїх автомобілів 30,5 т феромарганцю, який вивезли у невідомому напрямку. Матеріальна шкода, спричинена підприємству діями зухвалих злочинців, склала близько півмільйона гривень.
Одного з нападників правоохоронцям вдалося затримати у 2015 році, другого – у 2017-му. Розшук інших учасників злочинної групи триває. Особи чотирьох з них встановлено та їм заочно повідомлено про підозру.
На даний час розслідування завершено. Обвинуваченим загрожує від восьми до п'ятнадцяти років за ґратами з конфіскацією майна.
За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області