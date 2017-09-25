На Київщині судитимуть чоловіка, який забив кохану на смерть

На Київщині судитимуть чоловіка, який забив кохану на смерть

15:20 25.09.2017
На Київщині судитимуть чоловіка, який забив кохану на смерть

Володарським відділом Білоцерківської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду для розгляду по суті обвинувальний акт стосовно 33-річного жителя одного із селищ Київської області,  який у серпні поточного року, перебуваючи за місцем свого проживання під час спільного розпиття алкогольних напоїв разом зі своєю співмешканкою, на грунті ревнощів, умисно наніс їй численні удари кулаками та ногами по тілу, від яких потерпіла померла наступного дня.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) КК України.

За вчинення вказаного злочину зловмиснику загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області

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