На Херсонщині чоловік через ревнощі вдарив ножем знайомого

У чергову частину Голопристанського відділення поліції надійшло повідомлення від жителя одного з сіл. Заявник розповів, що на вулиці під парканом виявив пораненого чоловіка.

На місце події прибула слідчо-оперативна група та "швидка".

Потерпілим виявився 46-річний місцевий житель. У нього діагностували проникаюче ножове поранення грудної клітини. Стан його здоров’я тяжкий.

Поліцейські опитали жителів села і встановили, що востаннє потерпілого бачили у дворі місцевої жительки.

Під час бесіди з жінкою стало відомо, що разом зі своїм співмешканцем та пораненим вона вживала алкогольні напої. Під час застілля вона лягла спати, а коли вранці прокинулася, то побачила у будинку сліди крові, чоловіків в оселі не було, співмешканець на зв’язок не виходив.

Оперативники виявили 50-річного співмешканця на виїзді з села, де він намагався зупинити автомобіль. Чоловік виявився раніше судимим за майнові злочини. Він пояснив, що у розпал застілля його співмешканка заснула на дивані. А гість почав торкатися жінку, на зауваження не реагував. Через це раніше судимий вдарив потерпілого ножем. Після чого намагався виїхати з села у Миколаївську область.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

