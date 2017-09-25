На Закарпатті під час ДТП жахливо загинув водій мотоцикла

На лінію 102 надійшло повідомлення щодо аварії у селі Луг

Слідчо-оперативна група, що прибула на місце інциденту встановила попередні обставини аварії. Мешканець села Косівська Поляна, рухаючись на незареєстрованому мотоциклі марки «Honda», в урочищі Банський, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з припаркованим на узбіччі дороги дорожньо-ремонтним катком.

Внаслідок аварії 46-річний закарпатець помер на місці автопригоди.



За фактом ДТП зі смертельним наслідком поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).

Мотоцикл помістили на штрафмайданчик Рахівського відділу поліції, а труп направили до прозектури.

Слідство у справі триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

