У Харківській області жінці відрізало руку на виробництві

У Харківській області жінці відрізало руку на виробництві

21:30 25.09.2017
У Харківській області жінці відрізало руку на виробництві

Постраждала направлена до харківської лікарні з ампутацією правої кисті.

Подія сталася в смт. Шевченкове близько 17:40. При виїзді на місце події працівники поліції встановили, що 46-річна місцева жителька отримала травму на підприємстві під час прибирання верстата, який не був вимкнений з мережі.

Слідчі Шевченківського ОП відкрили кримінальне провадження ч.2 ст.271 (порушення вимог законодавства про охорону праці)

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Суд по справі 2-го травня. Як можна було виправдати сепаратистів, які стріляли в людей?!
22.09.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Прорив Міхо. Що залишилось від Закону
11.09.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Хто насправді знищує Ікони Революції
06.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.