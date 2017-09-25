У Харківській області жінці відрізало руку на виробництві

Постраждала направлена до харківської лікарні з ампутацією правої кисті.

Подія сталася в смт. Шевченкове близько 17:40. При виїзді на місце події працівники поліції встановили, що 46-річна місцева жителька отримала травму на підприємстві під час прибирання верстата, який не був вимкнений з мережі.

Слідчі Шевченківського ОП відкрили кримінальне провадження ч.2 ст.271 (порушення вимог законодавства про охорону праці)

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області