На Полтавщині молоду жінку безжально забили на смерть шваброю

До поліції зателефонував 36-річний мешканець Лохвицького району та повідомив про те, що убив свою співмешканку.

Виїздом на місце події працівники поліції встановили, що того дня між чоловіком та його 22-річної співмешканкою під час спільного розпиття спиртних напоїв виникла сварка.

У ході сварки чоловік наніс декілька ударів дерев'яною шваброю в область голови та тулуба дівчині, від яких вона померла.

Речові докази вилучені, жінці оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Чоловік наразі знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

Триває досудове розслідування.

Відповідно до чинного законодавства, санкція статті 115-ї передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області