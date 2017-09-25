На Одещині нелюда судитимуть за зґвалтування та безжальне вбивство

Одеська місцева прокуратура №1 скерувала до суду обвинувальний акт стосовно підозрюваного у ряді злочинів, серед яких вбивство з метою приховання іншого злочину, поєднане зі зґвалтуванням. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснював Київський відділ поліції м. Одеси.

Як повідомлялося раніше, у травні 2017 року 26-річний обвинувачений, який працював таксистом, завіз дівчину у лісосмугу по Овідіопольській дорозі, скоїв убивство та заволодів майном жертви. У подальшому, щоб приховати сліди злочину, чоловік підпалив тіло.

Крім того, під час розслідування правоохоронці встановили причетність підозрюваного до вбивства літньої жінки у квітні 2014 року, вчиненого з особливою жорстокістю та поєднаного зі зґвалтуванням та насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним шляхом.

За клопотанням прокуратури вказаному громадянину обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами прес-сулжби прокуратури Одеської області