Київська поліція розслідує кошмарну смертельну ДТП біля мосту на Видубичах

Напередодні, о 22:00, до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на Столичному шосе перед мостом Видубичі у сторону Конча-Заспи сталася аварія.

Слідчо-оперативна група провела огляд місця події, опитала свідків та очевидців і встановила: на Столичному шосе, 20 сталося зіткнення автомобілів «Chevrolet Tacuma» та «BMW 523», після чого «Chevrolet» перекинувся, а «БМВ» – загорівся.

У результаті автопригоди 55-річний водій «Chevrolet» загинув, а його 49-річна дружина госпіталізована у лікарню. Керманич «BMW» із місця події втік. Правоохоронці встановлюють його особу.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

У рамках кримінального провадження призначать судові експертизи для встановлення механізму автопригоди. Крім того, правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення та затримання водія німецького автомобіля. За попередньо інформацію, сема він порушив правила дорожнього руху, зокрема не надав перевагу «Chevrolet», що призвело до зіткнення.

На цей час також відомо, що сьогодні вранці до Бориспільського відділу поліції надійшла заява власника «BMW» щодо викрадення його автомобіля. Правоохоронці перевіряють цю інформацію: спілкуються із чоловіком, аби з’ясувати обставини викрадення машини, та проводять першочергові слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві