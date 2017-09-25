Літня жінка жахливо загинула під час пожежі на Запоріжжі

Літня жінка жахливо загинула під час пожежі на Запоріжжі

20:00 25.09.2017
Літня жінка жахливо загинула під час пожежі на Запоріжжі

25 вересня о 07:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від сусідів про пожежу в житловому будинку  м. Мелітополь.

Прибувши на місце події, встановлено, що горять меблі та домашні речі в житловій кімнаті будинку на площі 9 кв. м. Внаслідок пожежі загинула 84-річна власниця будинку.

Вже о 07:43 пожежу локалізували а о 08:48 повністю ліквідували горіння.

Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниці техніки та 5 чоловік особового складу.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Запорізькій області

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