Літня жінка жахливо загинула під час пожежі на Запоріжжі
Літня жінка жахливо загинула під час пожежі на Запоріжжі
25 вересня о 07:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від сусідів про пожежу в житловому будинку м. Мелітополь.
Прибувши на місце події, встановлено, що горять меблі та домашні речі в житловій кімнаті будинку на площі 9 кв. м. Внаслідок пожежі загинула 84-річна власниця будинку.
Вже о 07:43 пожежу локалізували а о 08:48 повністю ліквідували горіння.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниці техніки та 5 чоловік особового складу.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Запорізькій області