На Луганщині пожежа у приватному будинку забрала життя людини

25 вересня о 04:26 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння житлового будинку за адресою: Біловодський район, с Городище.

На момент прибуття на місце події бійців 28-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Луганській області, вогнем був охоплений дах одноповерхового житлового будинку та існувала загроза перекидання вогню на сусідній житловий будинок та літню кухню. Під час проведення розвідки було виявлено тіло громадянки 1934 року народження.

Пожежу, яка знищила дах будинку площею 70 м. кв. локалізовано о 05:40 та ліквідовано о 08:06.

Причини виникнення пожежі наразі з`ясовують фахівці. Наразі триває слідство.

До ліквідації пожежі залучались 4 рятувальника та 1 одиниця техніки.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Луганській області