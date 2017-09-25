На Донеччині жінку забили на смерть у побутовому вагончику

У Костянтинівці поліцейські затримали чоловіка, який забив до смерті свою кохану.

35-річний чоловік під час сварки наніс жінці тяжкі тілесні ушкодження, не сумісні з життям. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Зранку до поліції надійшло повідомлення від працівників швидкої допомоги про те, що ними при виїзді за викликом констатована смерть 37-річної жінки, на тілі якої виявлені чисельні сліди побиття.

На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції. Поліцейські з’ясували, що травми потерпіла отримала у вагончику біля місцевого будівництва.



Було встановлено, що напередодні жінка приїхала до свого знайомого, вони вдвох розпивали спиртні напої. Під час відпочинку почали сваритися. Чоловік вирішив довго не терпіти та «виховати» гостю. Декількох ударів було достатньо для того, щоб не тільки «заспокоїти», але й пошкодити внутрішні органи. Після побиття зловмисник залишив жінку у вагончику, намагаючись самотужки надати допомогу. Проте вранці від тяжких тілесних ушкоджень потерпіла померла.



Правоохоронці затримали винуватця події, зараз з ним працюють слідчі.



За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, яке спричинило смерть потерпілого).

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

