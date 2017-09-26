На Київщині СБУ викрила лабораторію з виготовлення амфетаміну

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили у місті Васильків на Київщині нарколабораторію з виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини - амфетаміну.

Правоохоронці встановили, що незаконне виробництво психотропів організували мешканці міста Васильків у орендованому дачному будинку. За інформацією спецслужби, лабораторія діяла півроку. Щотижня наркоділки виготовляли та збували майже 300 грамів амфетаміну. Клієнтами зловмисників були дрібні наркодилери та відвідувачі місцевих розважальних закладів.

Співробітники СБ України затримали чотирьох зловмисників у середмісті Василькова під час спроби збуту чергової партії психотропів.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцями проживання наркоділків, правоохоронці вилучили обладнання, прекурсори та хімічні речовини для виготовлення амфетаміну, майже п'ятнадцять кілограм канабісу.

Загальна вартість вилучених наркотиків та прекурсорів складає понад півтора мільйони гривень за цінами «чорного ринку».

Відкрито кримінальне провадження за ст. 307 Кримінального кодексу України.

Одному з організаторів вже оголошено про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

