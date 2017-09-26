СБУ викрила на хабарі генерального директора держпідприємства

Співробітники Служби безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою викрили на хабарі генерального директора Держпідприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» та двох його заступників.

Правоохоронці встановили, що троє посадовців та підлеглий їм працівник відділу внутрішнього аудиту вимагали півтора мільйона гривень від директора однієї з регіональних філій держпідприємства. За цю суму керівництво Центру обіцяло не застосовувати до нього заходів дисциплінарного впливу із подальшим звільненням із займаної посади.

Оперативники спецслужби затримали трьох керівників Центру поблизу столичного торгівельного центру після отримання першого «траншу» хабара у розмірі десять тисяч доларів США. Четвертого зловмисника правоохоронці «взяли» в одному з обласних центрів.

Затриманим повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

У ході досудового слідства перевіряється інформація щодо можливої причетності до оборудки посадовців Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Тривають першочергові слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ