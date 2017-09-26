На Рівненщині потяг збив на смерть жителя Львівської області

На Рівненщині потяг збив на смерть жителя Львівської області

05:00 26.09.2017
На Рівненщині потяг збив на смерть жителя Львівської області

Близько третьої години ночі неподалік села Гайки-Ситенські Радивилівського району вантажний потяг здійснив наїзд на 54-річного жителя Львівської області. Від отриманих травм чоловік помер на місці пригоди.

Під час огляду місця події неподалік від тіла поліцейські виявили на колії взуття загиблого. Зі слів машиніста вантажного потягу, він помітив чоловіка, який знаходився між коліями. Однак попри екстрене гальмування, уникнути наїзду не вдалося. Про подію він одразу повідомив диспетчеру, а той – до поліції.

За фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України.

Поліцейські з’ясовують усі обставини події, триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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