У Запоріжжі поліція затримала підозрюваного у вбивстві через необережність

До Олександрівського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в будинку по вулиці Першотравневій виявлено тіло чоловіка. На місце події виїхали патрульні та слідчо-оперативна група.

Встановлено, що в будинку по вулиці Першотравневій подружжя розпивало спиртні напої з товаришем. Між чоловіками виник конфлікт, в результаті якого 30-річний чоловік штовхнув опонента. Потерпілий впав на підлогу, вдарився головою об цеглину та знепритомнів. Громадянин почав проводити першочергові реанімаційні заходи, проте 28-річний мешканець Запоріжжя помер. Злякавшись, лиходій одразу зник з місця події.

Під час патрулювання патрульні поліцейські встановили місцезнаходження 30-річного місцевого мешканця підозрюваного та затримали його.

Слідчим Олександрівського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.119 (Вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області