На Львівщині судитимуть банду фальсифікаторів алкогольних напоїв

Прокуратурою Львівської області завершено досудове розслідування та скеровано до Миколаївського районного суду обвинувальний акт стосовно трьох осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.199, ст.204 КК України.

Нагадаємо, що вказані особи організували підпільний цех на території Львівської області, де здійснювалось незаконне виготовлення та продаж фальсифікованих алкогольних напоїв різних торгових марок із підробленими марками акцизного податку.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили понад 4 тис пляшок фальсифікату орієнтовною вартістю понад 170 тис грн, а також більше 2 тис марок акцизного податку та 100 л спирту у бочках.

Крім цього, виявлено та вилучено пластикові ємності, фільтри з колбами для змішування спиртовмісних сумішей, електронасос, шланги та інше обладнання, за допомогою якого здійснювалось масове виготовлення підроблених алкогольних напоїв.

За вчинене зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області