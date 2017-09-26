На Рівненщині викрито банду наркоділків, до складу якої входив правоохоронець

Працівники прокуратури Рівненської області спільно із слідчими Головного управління Національної поліції в Рівненській області та співробітниками Рівненського управління внутрішньої безпеки Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, за оперативного супроводу спецпідрозділу «КОРД» ліквідували діяльність групи осіб, які займалися незаконним виготовленням і збутом наркотичних засобів та до складу якої входив колишній працівник райвідділу міліції.

Зібраними у межах раніше зареєстрованого кримінального провадження доказами встановлено, що на території одного з районних центрів області група осіб з числа місцевих жителів організувала діяльність нарколабораторії, де здійснювалось виробництво наркотичних засобів та прекурсорів.

Роль колишнього правоохоронця полягала у прикритті та конспірації злочинної діяльності, облаштуванні місць виробництва, збуту наркотичних речовин.

За результатами проведення обшуків за місцем проживання фігурантів кримінального провадження правоохоронці вилучили значну кількість наркотичних речовин та прекурсорів – метамфетамін, марихуану та таблетки «Циррус», орієнтовна вартість яких за цінами «чорного ринку» становить 1,5 млн грн, а також зброю, близько 20 кг бурштину, золоті вироби, гроші, записи наркоділків про їх боржників.

За погодженням із прокуратурою Рівненської області 2 особам вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Вирішується питання про повідомлення про підозру іншим учасникам наркобізнесу та обрання усім запобіжного заходу.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні триває. Слідчими поліції спільно із процесуальними прокурорами проводяться подальші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення усіх обставин вчинення відповідних кримінальних правопорушень.

За матеріалами прес-служби прокуратури Рівненської області