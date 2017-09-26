На Тернопільщині автомобіль на переході збив неповнолітню дівчину

На Тернопільщині автомобіль на переході збив неповнолітню дівчину

09:00 26.09.2017
На Тернопільщині автомобіль на переході збив неповнолітню дівчину
Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом та саднами в обласну дитячу лікарню потрапила шістнадцятирічна жителька Збаража.
Дівчину на пішохідному переході, на вулиці Текстильній, збив водій автомобіля FORD Orion. Кермувальник - мешканець Зборівського району, 1988 року народження.

Попередня причина ДТП, водій іномарки не пригальмував вчасно і не пропустив пішохода.

Подія внесена в ЄРДР за статтею 286 частина 1 ККУ.

Триває слідство. Попередньо водій тверезий, але у нього взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області

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