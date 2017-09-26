На Хмельниччині під час ДТП розбились мотоцикліст із пасажиром

У с. Карпівці по вулиці Пушкіна 17-річний житель с. Кузьмин Городоцького району, керуючи мотоциклом «МТ Дніпро-11», не впорався з керуванням та допустив падіння транспортного засобу.

В результаті ДТП водій отримав забійну рану голови, а його пасажир, 20-річний житель с. Баламутівка Ярмолинецького району, отримав закриту травму живота.



Постраждалим була надана медична допомога без госпіталізації.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

