На Хмельниччині під час ДТП розбились мотоцикліст із пасажиром

На Хмельниччині під час ДТП розбились мотоцикліст із пасажиром

09:40 26.09.2017
На Хмельниччині під час ДТП розбились мотоцикліст із пасажиром

У с. Карпівці по вулиці Пушкіна 17-річний житель с. Кузьмин Городоцького району, керуючи мотоциклом «МТ Дніпро-11», не впорався з керуванням та допустив падіння транспортного засобу.

В результаті ДТП водій отримав забійну рану голови, а його пасажир, 20-річний житель с. Баламутівка Ярмолинецького району, отримав закриту травму живота.

Постраждалим була надана медична допомога без госпіталізації.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

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