На Дніпропетровщині чоловіка тричі вдарили ножем на базі відпочинку

На території однієї з баз відпочинку у селі Новоселівка Новомосковського району між чоловіками 30-ти та 44-х років виник конфлікт, в ході якого один з учасників наніс іншому три ножові поранення в живіт.

Поліцейські з’ясували, що сварка між чоловіками виникла через те, що один з чоловіків, повертаючись вночі до свого будиночку, переплутав його і зайшов до сусіднього. Мешканця будиночку це розлютило і між чоловіками виникла бійка. В результаті, одного з відпочивальників доставили до районної лікарні.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

За погодженням з прокуратурою, зловмиснику повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

За скоєне чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області