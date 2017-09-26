На Дніпропетровщині чоловіка тричі вдарили ножем на базі відпочинку

На Дніпропетровщині чоловіка тричі вдарили ножем на базі відпочинку

10:00 26.09.2017
На Дніпропетровщині чоловіка тричі вдарили ножем на базі відпочинку

На території однієї з баз відпочинку у селі Новоселівка Новомосковського району між чоловіками 30-ти та 44-х років виник конфлікт, в ході якого один з учасників наніс іншому три ножові поранення в живіт.

Поліцейські з’ясували, що сварка між чоловіками виникла через те, що один з чоловіків, повертаючись вночі до свого будиночку, переплутав його і зайшов до сусіднього. Мешканця будиночку це розлютило і між чоловіками виникла бійка. В результаті, одного з відпочивальників доставили до районної лікарні.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

За погодженням з прокуратурою, зловмиснику повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

За скоєне чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Суд по справі 2-го травня. Як можна було виправдати сепаратистів, які стріляли в людей?!
22.09.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Прорив Міхо. Що залишилось від Закону
11.09.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Хто насправді знищує Ікони Революції
06.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.