У Луцьку чоловіку повідомлено про підозру за напад на поліцейського

У Луцьку чоловіку повідомлено про підозру за напад на поліцейського

10:20 26.09.2017
У Луцьку чоловіку повідомлено про підозру за напад на поліцейського

Слідчі Луцького віділу поліції оголосили 31-рінчому жителю обласного центру про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України.

Мова йде про умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків.

Нагадаємо, що інцидент трапився 10 вересня на вулиці Писаревського.

Під час оформлення адміністративних матеріалів за фактом порушення правили дорожнього руху, 31-річний лучанин, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вдарив співробітника патрульної поліції в обличчя.

Правоохоронець звернувся у лікарню. Після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовився.

Нині, слідчі Луцького віділу поліції оголосили волиянину про підозру в інкримінованому йому злочині. Мова йде про умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків.

Санкція статті передбачає, зокрема, до п'яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Суд по справі 2-го травня. Як можна було виправдати сепаратистів, які стріляли в людей?!
22.09.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Прорив Міхо. Що залишилось від Закону
11.09.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Хто насправді знищує Ікони Революції
06.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.