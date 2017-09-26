У Луцьку чоловіку повідомлено про підозру за напад на поліцейського

Слідчі Луцького віділу поліції оголосили 31-рінчому жителю обласного центру про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України.

Мова йде про умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків.

Нагадаємо, що інцидент трапився 10 вересня на вулиці Писаревського.

Під час оформлення адміністративних матеріалів за фактом порушення правили дорожнього руху, 31-річний лучанин, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вдарив співробітника патрульної поліції в обличчя.

Правоохоронець звернувся у лікарню. Після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовився.

Нині, слідчі Луцького віділу поліції оголосили волиянину про підозру в інкримінованому йому злочині. Мова йде про умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків.

Санкція статті передбачає, зокрема, до п'яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області