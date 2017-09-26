У Дрогобичі, що на Львівщині, підліток нахабно пограбував дитну
У Дрогобичі, що на Львівщині, підліток нахабно пограбував дитну
У Дрогобицький відділ поліції за допомогою звернувся 40-річний місцевий мешканець.
Чоловік повідомив, що по вулиці Франка у Дрогобичі невідомий зловмисник вирвав з рук його 10-річного сина мобільний телефон та втік з ним.
Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетний 16-річний мешканець Дрогобича. Речовий доказ (мобільний телефон) поліцейські у нього вилучили.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.186 (грабіж) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до чотирьох років позбавлення волі.
Проводиться досудове розслідування.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області