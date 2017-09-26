У Дрогобичі, що на Львівщині, підліток нахабно пограбував дитну

У Дрогобичі, що на Львівщині, підліток нахабно пограбував дитну

18:30 26.09.2017
У Дрогобичі, що на Львівщині, підліток нахабно пограбував дитну

У Дрогобицький відділ поліції за допомогою звернувся 40-річний місцевий мешканець.

Чоловік повідомив, що по вулиці Франка у Дрогобичі невідомий зловмисник вирвав з рук його 10-річного сина мобільний телефон та втік з ним.

Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетний 16-річний мешканець Дрогобича. Речовий доказ (мобільний телефон) поліцейські у нього вилучили.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.186 (грабіж) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до чотирьох років позбавлення волі.

Проводиться досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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