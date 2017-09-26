У Києві затримали чоловіка, який вчинив різанину в кафе на Поштовій площі

До чергової частини Подільського управління поліції надійшло повідомлення про затримання у закладі відпочинку на Поштовій площі чоловіка, який наніс ножове поранення працівнику. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Правоохоронці встановили, що затриманий разом із товаришем та подругами відпочивали у кафе. Згодом між ними виник конфлікт, який переріс у бійку із працівниками закладу. У результаті один із чоловіків вдарив ножем співробітника кафе.

Потерпілий перебуває у лікарні. Правопорушника затримали.

За даним фактом слідчим відділом Подільського управління поліція відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Затриманому оголошено про підозру, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві