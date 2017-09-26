На Харківщині старенький дідусь вдарив ножем власну доньку

На Харківщині під час психічного нападу чоловік наніс тілесні пошкодження своїй доньці.

Запобіжний захід відносно 89-річного чоловіка не обирався, його направлено на лікування до психіатричної лікарні.

Інформація надійшла до чергової частини Лозівського відділу поліції від фельдшера швидкої допомоги вчора о 13:40.

Поліцейські встановили, що за місцем мешкання у 89-річного чоловіка трапився психічний напад. В той час, коли 54-річна донька намагалася його заспокоїти, він завдав їй один удар ножем в область живота.



Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

