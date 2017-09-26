На Харківщині старенький дідусь вдарив ножем власну доньку
На Харківщині старенький дідусь вдарив ножем власну доньку
На Харківщині під час психічного нападу чоловік наніс тілесні пошкодження своїй доньці.
Запобіжний захід відносно 89-річного чоловіка не обирався, його направлено на лікування до психіатричної лікарні.
Інформація надійшла до чергової частини Лозівського відділу поліції від фельдшера швидкої допомоги вчора о 13:40.
Поліцейські встановили, що за місцем мешкання у 89-річного чоловіка трапився психічний напад. В той час, коли 54-річна донька намагалася його заспокоїти, він завдав їй один удар ножем в область живота.
Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області