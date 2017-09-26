В Одесі у громадянина Саудівської Аравії вилучили легкі та не дуже наркотики

Прокуратура спільно з іншими правоохоронними органами вживає заходів щодо протидії обігу наркотиків на території регіону.

Так, у раках розслідування кримінального провадження співробітники прокуратури спільно з оперативними працівниками Південного регіонального управління Держприкордонслужби та слідчими СУ ГУНП в Одеській області виявили у громадянина Саудівської Аравії близько 250 г наркотичної речовини.

Під час обшуку тимчасового помешкання 31-річного чоловіка у м. Одесі правоохоронці вилучили майже 100 грам кокаїну та 50 грам марихуани. Вилучені речові докази направлені на експертизу.

Тривають подальші слідчі дії. Наркотичні речовини направлено на експертизу. Вирішується питання про повідомлення вказаній особі про підозру.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 307 КК України.

За матеіалами прес-служби прокуратури Одеської області