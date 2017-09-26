На Закарпатті під час ДТП трагічно загинув водій мотоблоку з причепом

Обставини ДТП, у якій загинув пасажир мотоблоку з Херсонщини, з‘ясовують слідчі.

Вчора, 25 вересня, на лінію «102» надійшло повідомлення про аварію на трасі «Київ-Чоп» у селі Нижнє Солотвино.



Слідчо-оперативна група, що прибула на місце інциденту, встановила його попередні обставини.

З‘ясувалося, що водій мікроавтобуса «Renault Master», рухаючись у напрямку міста Ужгород, поблизу села Нижнє Солотвино, допустив зіткнення з мотоблоком з причепом, який пересувався у попутному напрямку без освітлення та світловідбивачів.

Внаслідок аварії водій мотоблоку отримав тілесні ушкодження, а пасажир– помер на місці аварії.



За фактом дорожньо-транспортної пригоди, поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил дорожнього руху, що спричини смерть потерпілого).



Слідство у справі триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

