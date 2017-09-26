На Закарпатті під час ДТП трагічно загинув водій мотоблоку з причепом

На Закарпатті під час ДТП трагічно загинув водій мотоблоку з причепом

12:20 26.09.2017
На Закарпатті під час ДТП трагічно загинув водій мотоблоку з причепом

Обставини ДТП, у якій загинув пасажир мотоблоку з Херсонщини, з‘ясовують слідчі.

Вчора, 25 вересня, на лінію «102» надійшло повідомлення про аварію на трасі «Київ-Чоп» у селі Нижнє Солотвино.

Слідчо-оперативна група, що прибула на місце інциденту, встановила його попередні обставини.

З‘ясувалося, що водій мікроавтобуса «Renault Master», рухаючись у напрямку міста Ужгород, поблизу села Нижнє Солотвино, допустив зіткнення з мотоблоком з причепом, який пересувався у попутному напрямку без освітлення та світловідбивачів.

Внаслідок аварії водій мотоблоку отримав тілесні ушкодження, а пасажир– помер на місці аварії.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди, поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил дорожнього руху, що спричини смерть потерпілого).

Слідство у справі триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Суд по справі 2-го травня. Як можна було виправдати сепаратистів, які стріляли в людей?!
22.09.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Прорив Міхо. Що залишилось від Закону
11.09.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Хто насправді знищує Ікони Революції
06.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.