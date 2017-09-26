На Львівщині під час ДТП фура протаранила легковик, є поранені

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 21:30 на автодорозі Західний об’їзд міста Львова у Пустомитівському районі.

Як попередньо встановили поліцейські, водій вантажного автомобіля «Рено Магнум», 48-річний житель міста Харків, виїжджаючи на головну дорогу, скоїв зіткнення з автомобілем «Сітроен С3» під керуванням 68-річного мешканця міста Червоноград.

Внаслідок автопригоди водія «Сітроену» госпіталізовано в травматологічне відділення з діагнозом: «закритий перелом правої стегнової кістки зі зміщенням уламків». Пасажирка «Сітроену», 68-річна львів’янка, отримала тілесні ушкодження і звернулася за допомогою медиків.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області