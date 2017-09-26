У Запоріжжі шахрай видурив телефон у жінки, яка знімала ним бійку

Патрульні отримали виклик з лінії 102 про те, що у жінки незнайомий чоловік відібрав телефон.

Опитавши потерпілу та свідків патрульні з'ясували, що приблизно о 18-й годині по вулиці Шкільній відбулася бійка між чоловіками, а жінка, яка звернулася із заявою до патрульних весь процес знімала на власний телефон тому, що в бійці був її знайомий.

Під час того як жінка вирішила втрутитися в бійку, до неї підійшов незнайомий чоловік та запропонував допомогти познімати далі все на її телефон. Жінка погодилася, та передала свій телефон незнайомцю. Шахрай отримавши телефон, втік у невідомому напрямку.

Відпрацьовуючи прилеглу територію та орієнтування, поліцейські затримали шахрая на Прибережній магістралі неподалік торгового центру. Громадянина зупинили згідно ст.34 ЗУ "Про національну поліцію", також інспектори провели поверхневу перевірку та виявили мобільний телефон Meizu, який належав потерпілій.

Жінка впізнала чоловіка який на момент бійки пропонував їй свою послугу оператора, та скористався ситуацією на свою користь. На місце викликано слідчу групу Олександрівського відділку поліції.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Запоріжжя