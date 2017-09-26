У Рівному крихітна дівчинка загинула після отруєння ліками

Днями, пізно ввечері, у Рівненську обласну дитячу лікарню з медикаментозним отруєнням у вкрай тяжкому стані доставили дворічну дівчинку. Попри вжиті реанімаційні заходи дитина померла.

Слідчо-оперативна група встановила, що близько 22-ї години дворічна дівчинка, перебуваючи сама в кімнаті, випила ліки з флакончика. Зі слів 38-річної матері, вона на той час поралася на кухні, а 35-річний батько із дев’ятирічним пасинком вийшли у магазин.

Дитину каретою швидкої медичної допомоги доставили у Рівненську обласну дитячу лікарню. Медики вжили усі необхідні реанімаційні заходи, однак наступного дня о 01:25 вона померла. Тіло було направлено для проведення судово-медичної експертизи.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією статті 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання батьками обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування).

Крім того, до поліції надійшло повідомлення, що 35-річний батько забрав із приміщення судово-медичної експертизи тіло своєї померлої доньки, мотивуючи це тим, що відмовляється від проведення розтину. Чоловіка, який приїхав на таксі, затримали поліцейські.

Тіло дівчинки доставили в морг для проведення СМЕ.

За цим фактом проводиться перевірка, за результатами якої прийматиметься відповідне процесуальне рішення.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області